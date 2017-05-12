СМИ сообщили о рекордной компенсации для бывшей жены выходца из России

Суд в Лондоне назначил разведенной жене выходца из России компенсацию в 453 миллиона фунтов стерлингов – это рекордная сумма за всю историю бракоразводных процессов в Соединенном королевстве, пишет газета Telegraph

Судья распорядился не раскрывать личность пары. На этом, по всей видимости, настаивала супруга, опасавшаяся за свою безопасность.

По данным издания, речь идет о 61-летнем трейдере, выходце из кавказского региона, и его 44-летней супруге и матери двоих детей.

Суд распорядился передать женщине 41,5% всех семейных активов, хотя супруг настаивал, что сделал состояние еще до вступления в брак. Пара познакомилась в Москве в 1989 году и переехала в Лондон четыре года спустя, пишет газета.

По данным издания, разведенный бизнесмен намерен вернуться в Россию, в связи с чем возникает вопрос, сможет ли его жена в действительности получить гигантскую сумму, назначенную ей британским судом.