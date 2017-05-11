При обрушении стены на индийской свадьбе погибли 23 человека

В результате обрушения стены на свадебной церемонии в Индии погибли 23 человека, еще 28 человек получили травмы. Об этом пишет газета The Times of India.

Инцидент произошел вечером в среду, 10 мая, в районе Бхаратпур в Раджастане. Во время церемонии рухнула часть зала для торжеств.

По словам полицейских, причиной обрушения здания стала пыльная буря. Люди оказались среди обломков. К работе приступили спасатели. Их работу затрудняет отсутствие электричества, отключенного из-за неблагоприятных метеоусловий.

Пострадавших доставили в местную больницу.

По официальным данным, всего погибли 23 человека, в том числе 11 мужчин, восемь женщин и четыре ребенка.