СМИ: сотрудник СБУ следил за Шереметом в ночь перед его убийством

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) находился около дома журналиста Павла Шеремета в ночь перед убийством последнего. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на расследование журналистов OCCRP и портала Slidstvo.Info.

Журналисты выяснили, что возле места проживания Шеремета всю ночь перед его гибелью находились два автомобиля. Пассажиры и водители этих машин "вели себя подозрительно" и видели преступников, которые заложили взрывчатку в автомобиль журналиста.

Участники расследования смогли идентифицировать номер автомобиля и нашли его владелицу. Она заявила, что приобрела машину в интересах некого Игоря Устименко. По словам источника журналистов, Устименко по состоянию на 2014 год являлся сотрудником СБУ.

Устименко отказался комментировать связи с СБУ и не смог в разговоре с журналистами конкретно ответить, что он делал в ночь убийства журналиста возле его дома.

Спустя некоторое время предполагаемый сотрудник СБУ перестал выходить на связь

Кроме того, отмечается, что Нацполиция Украины расследует убийство Шеремета "достаточно халатно", не опрашивая ряд свидетелей и не изымая видеозаписи с некоторых камер наблюдения.

Ранее сообщалось, что Нацполиция Украины назвала пять мотивов убийства Шеремета.