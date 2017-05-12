Избивший женщину в Москве водитель BMW дал показания

Водитель BMW X5, ставший фигурантом дела об избиении женщины в центре Москвы, не признал свою вину во время очной ставки. Об этом пострадавшая Мария Моисеева написала на своей странице в Facebook

Очная ставка состоялась 11 мая. Моисеева заявила, что задержанный перед ней не извинился и подтвердил ее показания только частично. По словам женщины, мужчина утверждает, что побои ей не наносил.

Пострадавшая уточнила, что против водителя BMW возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

«То, что он не пропустил нас на пешеходном переходе, он объяснил своей спешкой. Однако такая спешка не помешала ему запарковаться и броситься за мной с детьми. Слава Богу, у следователей имеется запись с камер пиццерии, которая находится как раз возле этого пешеходного перехода», - рассказала Моисеева.

Девушка отметила, что на записи «четко видно», как она «правой ладонью хлопает по заднему левому крылу» автомобиля. «Мое движение настолько легкое и быстрое, что следователи несколько раз отматывали запись, чтобы увидеть, что я действительно успела попасть ладонью по машине», - написала она.

Пятого мая в районе дома 42 по улице Плющиха Моисеева с двумя детьми переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на переход выехал автомобиль BMW X5. Женщине пришлось дернуть своего ребенка, чтобы тот не попал под машину. После этого она стукнула ладонью по задней части BMW и продолжила переходить дорогу.

Водителя действия девушки разозлили, он припарковал машину, выбежал из нее, догнал Моисееву и напал на нее. В результате у Моисеевой оказалось выбито плечо. После получения справки в травмпункте она подала заявление в полицию. Позже стало известно, что 44-летнего водителя BMW задержали и возбудили против него дело.