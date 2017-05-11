СМИ узнали о предъявлении обвинения фигуранту дела о теракте в метро Петербурга

В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение Махмудюсуфу Мирзаалимову, фигуранту уголовного дела о теракте в петербургском метро, в терроризме и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Эту информацию изданию подтвердил адвокат обвиняемого Дима Куталия, который добавил, что своей вины Мирзаалимов не признает. «Он оказался не в том месте не в то время»,— приводит газета слова адвоката.

В материале указано, что, по неофициальным данным, аналогичные обвинения были предъявлены еще двум фигурантам уголовного дела, а остальным предъявление обвинения планируется 11 мая.