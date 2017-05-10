В Конго неизвестные обстреляли российский вертолет

В Республике Конго неизвестные обстреляли российский вертолет Ми-8, работающий по контракту с ООН . Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в миссии.

По данным агентства, вертолет принадлежит одной из российских авиакомпаний. Он выполнял полет в соответствии с контрактом с миссией ООН в Республике Конго.

Во время полета пилоты - граждане РФ - почувствовали удар, а на постполетном осмотре обнаружили на хвостовой балке вертолета пулевое отверстие.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.