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В Конго неизвестные обстреляли российский вертолет
В Республике Конго неизвестные обстреляли российский вертолет Ми-8, работающий по контракту с ООН. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в миссии.
По данным агентства, вертолет принадлежит одной из российских авиакомпаний. Он выполнял полет в соответствии с контрактом с миссией ООН в Республике Конго.
Во время полета пилоты - граждане РФ - почувствовали удар, а на постполетном осмотре обнаружили на хвостовой балке вертолета пулевое отверстие.
В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
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