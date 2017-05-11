Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг огласит приговор по громкому делу "ловца покемонов" Руслана Соколовского , сообщает суд.

"Оглашение приговора состоится 11 мая 2017 года в 11.00 часов", — говорится в сообщении.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.

Гособвинитель попросил суд посадить Соколовского на 3,5 года. Блогер в своем последнем слове заявил, что он в шоке от обвинений в свой адрес.