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Суд в Екатеринбурге огласит приговор по делу "ловца покемонов" Соколовского
Фото: скриншот YouTube
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг огласит приговор по громкому делу "ловца покемонов" Руслана Соколовского, сообщает суд.
"Оглашение приговора состоится 11 мая 2017 года в 11.00 часов", — говорится в сообщении.
В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.
Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.
Гособвинитель попросил суд посадить Соколовского на 3,5 года. Блогер в своем последнем слове заявил, что он в шоке от обвинений в свой адрес.
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