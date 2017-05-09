В Хакасии обрушился жилой дом, есть пострадавшие

Обрушение межкомнатной несущей стены и части кровли произошло в двухэтажном жилом доме в селе Аскиз в Хакасии, в момент обрушения в квартире на втором этаже здания находилось семь человек, есть пострадавшие, сообщает региональный главк МЧС России.

"В 23.40 (время местное) 09.05.2017 года поступило сообщение об обрушении межкомнатной несущей стены и частичном обрушении кровли на втором этаже двухэтажного жилого дома в населенном пункте Аскиз, Аскизского района. На момент обрушения в квартире находились семь человек, есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте обрушения работает 35 человек, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России — 15 человек и четыре единицы техники.