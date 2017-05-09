Взрыв около «Саур-Могилы» в ДНР сочли покушением на Захарченко

«Инцидент вблизи мемориального комплекса "Саур-Могила" 8 мая можно расценивать как террористический акт, направленный против главы ДНР Александра Захарченко», — сказал он.

Взрыв произошел 8 мая, в день празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Захарченко и спикер парламента республики Денис Пушилин и главы министерств направлялись к «Саур-Могиле», чтобы принять участие в торжествах. Незадолго до проезда колонны журналистов и кортежа главы ДНР на трассе, ведущей к мемориальному комплексу, прогремел взрыв.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.