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В Киеве участников «Бессмертного полка» забросали дымовыми шашками
Участников шествия «Бессмертный полк» забросали дымовыми шашками на улице Мазепы в Киеве. Об этом сообщает УНН.
По данным агентства, инцидент произошёл у офиса националистической организации «Добровольческое движение ОУН»*.
«Из окон второго этажа участников акции «Бессмертный полк» забросали дымовыми шашками, бутылками и яйцами. Кроме того, в активистов летит картофель и другие предметы», — говорится в сообщении.
При этом полиция Киева блокирует вход в здание.
Ранее СМИ писали, что между радикалами и участниками «Бессмертного полка» в Харькове произошла потасовка.
3 мая украинские националисты заявили о намерении сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве.
* Организация украинских националистов (ОУН) — организация, запрещённая на территории России.
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