В Киеве участников «Бессмертного полка» забросали дымовыми шашками

Участников шествия «Бессмертный полк» забросали дымовыми шашками на улице Мазепы в Киеве. Об этом сообщает УНН.

По данным агентства, инцидент произошёл у офиса националистической организации «Добровольческое движение ОУН»*.

«Из окон второго этажа участников акции «Бессмертный полк» забросали дымовыми шашками, бутылками и яйцами. Кроме того, в активистов летит картофель и другие предметы», — говорится в сообщении.

При этом полиция Киева блокирует вход в здание.

Ранее СМИ писали, что между радикалами и участниками «Бессмертного полка» в Харькове произошла потасовка.

3 мая украинские националисты заявили о намерении сорвать акцию «Бессмертный полк» в Киеве.

* Организация украинских националистов (ОУН) — организация, запрещённая на территории России.