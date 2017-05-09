Террористы опубликовали видео казни «офицера ФСБ» в Сирии

Террористы запрещенной в России группировки ИГ опубликовали видео казни «российского военного» в Сирии. В видеоролике, подлинность которого не подтверждена, боевиками якобы был убит офицер ФСБ Евгений Петренко , сообщает мониторинговый портал SITE Intel Group, который отслеживает информацию на сайтах радикалов.

В свою очередь агентство Reuters отмечает, что на видео, длинна которого составляет 12 минут, показан сидящий на коленях мужчина, одетый в черный комбинезон, на первых кадрах за его спиной стоит боевик с ножом. Личность убитого, а также время убийства и подлинность самой записи в настоящее время не установлены.

По данным министерства обороны России, с начала военной операции в сентябре 2015 года были убиты около 30 российских военнослужащих.