СМИ: в Харькове произошла потасовка возле Мемориала Славы

В Харькове около Мемориала Славы произошла потасовка между участниками акции "Бессмертный полк" и "патриотически настроенными активистами", сообщает УНИАН.

Сообщается, что "стычка" произошла во время возложения цветов. У входа к мемориалу собрались около 5 тыс. человек. Они достали портреты участников Великой Отечественной войны с надписью "Бессмертный полк".

На некоторых портретах были изображены георгиевские ленты. Проукраинские активисты попросили убрать портреты с георгиевскими лентами для "избежания провокаций", но их не послушали, и в результате этого произошла потасовка. Участников стычки разняли полицейские.

Ранее сообщалось, что в Харькове вооруженные люди заблокировали депутата в квартире.