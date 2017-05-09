Под американским университетом нашли останки 7 тысяч человек

В США на территории кампуса медицинского центра в Университете Миссисипи обнаружены останки 7 тыс. человек.

Как сообщает BBC, общая площадь захоронений составляет примерно 8 гектаров.

Такое количество умерших объясняется тем, что в XIX — XX веках на этой территории располагалась психиатрическая лечебница. Пациентов после смерти хоронили там же.

Чтобы перезахоронить каждое тело, властям придётся потратить $21 млн.

В качестве альтернативы предлагается проводить эксгумацию силами университета. По предварительным расчётам, это будет стоить 400 тысяч долларов в год в течение последующих восьми лет.

Планируемые расходы включают в себя строительство мемориала и лаборатории, где студенты смогут изучать останки умерших и сохранившиеся вещи.