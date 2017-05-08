Далее:
Главное сейчас
ТАСС

Похищенный в Ростовской области трехлетний ребенок найден живым и здоровым

Похищенный под Ростовом ребенок найден живым
Фото:
Трехлетний ребенок, похищенный в Ростовской области, найден живым и здоровым, похитители задержаны. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В ходе грамотно спланированных и проведенных совместных следственно-оперативных и розыскных мероприятий сегодня на территории Волгоградской области найден похищенный сутками ранее в Ростовской области трехлетний мальчик, - сказала она. - Ребенок жив, осмотрен врачами, его жизни и здоровью ничто не угрожает".
Похитители ребенка задержаны. Теперь следствию предстоит выяснить мотивы и все обстоятельства совершенного ими особо тяжкого преступления.
Происшествия
Оставить комментарий

ТАСС: последние новости