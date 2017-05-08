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В Красноярске башенный кран упал на частный дом

В Красноярске башенный кран рухнул на дом
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Башенный кран рухнул в Октябрьском районе Красноярска и повредил частный дом, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Упал кран на Киренского, Ост. Ударник.#упалкран #кран #чп #красноярск

Публикация от Валерий Житин (@z_valerii)

По его словам, инцидент произошел около часа назад на улице Киренского, дом 41.
"Предположительно, кран снесло порывами ветра, и он, рухнув на дом, частично его разрушил, а также повредил припаркованный грузовой автомобиль. Погибших и пострадавших нет", — сказал Юрченко.
Собеседник агентства добавил, что на месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД, которые обеспечивают беспрепятственное движение в этом районе. По его словам, в настоящее время в данном районе нет света. Возможно, кран при падении повредил провода.
В Красноярске вторые сутки дует сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.
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Красноярск Происшествия
РИА Новости
ГИБДД МВД МЧС
Владимир Юрченко
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