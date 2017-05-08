Бастрыкин потребовал направить лучших следователей на поиски похищенного в Ростове ребенка

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подключить наиболее опытных следователей центрального аппарата СК по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам к расследованию похищения трехлетнего малыша в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В ходе проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что автомобиль с похитителями ребенка после совершения преступления передвигался по автодороге А260 Морозовск - Волгоград. В связи с этим следователями предпринимаются меры к получению записи видеорегистраторов от водителей автотранспортных средств, передвигавшихся 7 мая примерно с 12:30 до 16:00 по этой автодороге", - сообщила Петренко, отметив, что в поисках ребенка также участвуют волонтеры.

Днем 7 мая неустановленные лица (по предварительным данным, мужчина и женщина) на улице Ленина в городе Морозовске похитили трехлетнего мальчика. Вместе с ребенком они скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц").

Петренко отметила, что в соответствии с законом, граждане, добровольно освободившие похищенного, освобождаются от уголовной ответственности. В связи с этим следствие призывает лиц, причастных к похищению ребенка, добровольного отказаться от совершения особо тяжкого преступления и тем самым избежать наказания.