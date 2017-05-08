Возле Шахтерска в ДНР, где прогремел взрыв, нашли еще пять фугасов

Еще пять фугасов были найдены на дороге, ведущей к мемориальному комплексу "Саур-Могила" в районе города Шахтерск Донецкой области, цитирует Донецкое агентство новостей источник в силовых ведомствах самопровозглашенной ДНР.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели на трассе, ведущей к "Саур-Могиле" в понедельник утром незадолго до проезда колонны журналистов и кортежа главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко . Власти квалифицировали взрывы как теракт. До этого на трассе нашли два фугаса, один из которых взорвался.

"Найдено еще пять фугасов. Они были не радиоуправляемые, а заведены на определенное время", — сказал собеседник агентства.