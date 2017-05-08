Два взрыва произошли на дороге к мемориальному комплексу "Саур-Могила" в самопровозглашенной ДНР незадолго до проезда кортежа главы республики Александра Захарченко , передает с места событий корреспондент РИА Новости

Взрывы произошли на единственной дороге к мемориальному комплексу за несколько минут до того, как по ней должна была проехать колонна с журналистами. По этой же дороге должен был двигаться кортеж главы республики Александра Захарченко.

Пострадавших нет. Участок трассы перекрыт.

Мероприятия у мемориала "Саур-Могила" в честь празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне были намечены на 8 мая. Захарченко, а также спикер парламента республики Денис Пушилин , главы министерств и ведомств и другие официальные лица должны были принять участие в торжественной части мероприятия.

Сообщалось, что в районе кургана и на самой "Саур-Могиле" усилены меры безопасности.