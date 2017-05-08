В США аллигатор укусил 10-летнюю девочку

Во Флориде аллигатор укусил 10-летнюю девочку, когда она купалась.

Как сообщает Fox News, она плавала в озере парка Мосс в момент происшествия. Сотрудники департамента парков и зон отдыха округа Ориндж, а также представители дикой природы во Флориде смогли отследить животное и усыпить его.

Жертва нападения была доставлена родителями в больницу, откуда её вскоре выписали.

В марте 2017 года американский гольфист Коди Гриббл столкнул аллигатора в воду во время соревнований.