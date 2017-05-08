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В США аллигатор укусил 10-летнюю девочку
Во Флориде аллигатор укусил 10-летнюю девочку, когда она купалась.
Как сообщает Fox News, она плавала в озере парка Мосс в момент происшествия. Сотрудники департамента парков и зон отдыха округа Ориндж, а также представители дикой природы во Флориде смогли отследить животное и усыпить его.
Жертва нападения была доставлена родителями в больницу, откуда её вскоре выписали.
В марте 2017 года американский гольфист Коди Гриббл столкнул аллигатора в воду во время соревнований.
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