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В жилом доме в Киеве прогремел взрыв
Фото: © Fotolia / Fotokon
Взрыв произошел в жилом доме в Киеве, по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, передает украинское интернет-издание LB.ua.
"В воскресенье вечером в Дарницком районе Киева на улице Анны Ахматовой произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия осколочные ранения получил мужчина, его забрали врачи скорой помощи… По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели, эксперты-криминалисты и кинолог, обстоятельства произошедшего также выясняют следователи.
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