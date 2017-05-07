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Скончалась мать осужденного в США летчика Ярошенко
Фото: Скриншот видео Youtube
В больнице Ростова-на-Дону скончалась Любовь Ярошенко, мать осужденного в США летчика Константина Ярошенко. Об этом со ссылкой на его супругу Викторию пишет РИА Новости.
Любовь Ярошенко попала в больницу с диагнозом рак. Она перенесла четыре операции. Последнюю ей сделали 25 апреля. С тех пор женщина лежала в реанимации. По словам Виктории Ярошенко, врачи давали положительные прогнозы, однако у ее свекрови не выдержало сердце. Она умерла в ночь на воскресенье, 7 мая.
Ранее Любовь Ярошенко написала письмо президенту США Дональду Трампу. В послании она просила услышать ее мольбы о судьбе сына. До этого женщина дважды писала предыдущему американскому президенту Бараку Обаме. Ее письма остались без ответа.
Константин Ярошенко приговорен в США к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке сговора по доставке в страну крупной партии наркотиков.
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