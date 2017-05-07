Скончалась мать осужденного в США летчика Ярошенко

Любовь Ярошенко попала в больницу с диагнозом рак. Она перенесла четыре операции. Последнюю ей сделали 25 апреля. С тех пор женщина лежала в реанимации. По словам Виктории Ярошенко, врачи давали положительные прогнозы, однако у ее свекрови не выдержало сердце. Она умерла в ночь на воскресенье, 7 мая.

Ранее Любовь Ярошенко написала письмо президенту США Дональду Трампу . В послании она просила услышать ее мольбы о судьбе сына. До этого женщина дважды писала предыдущему американскому президенту Бараку Обаме . Ее письма остались без ответа.

Константин Ярошенко приговорен в США к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке сговора по доставке в страну крупной партии наркотиков.