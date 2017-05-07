Автобус протаранил пальму в Сочи

Маршрутный автобус врезался в пальму в Сочи. Об этом «Интерфаксу» сообщили в медицинских кругах города.

«Пострадали 10 взрослых, тяжелых нет, доставлены в больницу. На месте ЧП работают четыре бригады скорой помощи», — сказал собеседник агентства.

Причины аварии уточняются.