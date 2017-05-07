В Италии в прямом эфире оскорбил защитника «Ювентуса»

Защитника «Ювентуса» Мехди Бенатиа оскорбили во время интервью после матча 35-го тура Серии А против «Торино» (1:1).

Один из сотрудников телеканала Rai Sport позволил себе расистское высказывание в адрес футболиста, сообщает Football Italia.

Бенатиа отвечал на вопрос журналиста об удалении в составе «Торино», в то время как из его наушника раздался голос одного из работников телеканала, забывшего выключить микрофон: «Что ты несешь? Марроканский *****».

Бенатиа сразу же покинул эфир.