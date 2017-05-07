Австралиец пострадал в результате неудачной попытки заарканить акулу

Попытка австралийца заарканить акулу окончилась тем, что хищник вырвал кусок мяса от ноги рыбака, сообщает Daily Mail.

Житель штата Квинсленд Джош Нейл попытался поймать акулу с помощью лассо, однако животному удалось не только выбраться из петли, но и укусить смелого рыбака.

Нейл успел забраться обратно на судно, после чего ему и его другу удалось все же поймать и убить хищника.

"Это был необдуманный и глупый поступок", — так прокомментировал свои действия австралиец.

Нейл был доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.