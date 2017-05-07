Украинские пограничники перехватили контрабандный груз сала

Оперативные сотрудники Госпогранслужбы Украины вместе с пограничниками Харьковского отряда задержали двух украинских граждан 1983 и 1984 годов рождения, пытавшихся незаконно вывезти в Россию девять мешков сала общим весом почти 200 килограммов. Нарушители, которые передвигались на автомашине ВАЗ, помимо сала пытались провезти автозапчасти.

Согласно сообщению Госпогранслужбы Украины, мужчин задержали во время проверки госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Отрадное и российским населенным пунктом Новопетровка. Сообщается, что при задержании они оказали сопротивление пограничникам, за что на них были составлены документы за злостное неповиновение военнослужащим.