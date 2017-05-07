Депутат умерла на сцене во время выступления в поддержку Макрона

Французский депутат Корина Эрель скончалась в возрасте 50 лет, ей стало плохо во время выступления в поддержку кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона , об этом пишет Sky News

Сообщается, что Эрель была последним оратором на мероприятии в коммуне Плуизи, посвященном поддержке кандидата Макрона. В какой-то момент депутату стало плохо, и она упала прямо на сцене. Позже Эрель скончалась в больнице, точная причина ее смерти пока не озвучена.

«Мы плачем. Коринну Эрель увезли во время встречи. Мы будем скучать по нашему замечательному другу», - прокомментировал пресс-секретарь партии Макрона «Вперед!».