Три человека, в том числе двое детей, пострадали в пожаре в высотном доме в Москве

Три человека, в том числе двое детей, пострадали в ночном пожаре в жилом многоэтажном доме на Профсоюзной улице. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах, приведя уточненную информацию.

"Всего в скорую за помощью обратились 14 жильцов. Трое госпитализированы, двое из них дети", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Возгорание возникло в одной из высоток жилищного комплекса "Дирижабль" на Профсоюзной улице, 64, корпус 2 около полуночи. "На минус первом этаже 40-этажного дома загорелись кабели, по которым пожар распространился", - сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

Дом был сразу обесточен. Прибывшие на месте пожарно-спасательные подразделения одновременно с тушением пожара приступили к спасению и эвакуации людей. Всего из здания эвакуировали 70 человек. В 01:18 мск пожар был потушен.