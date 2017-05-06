При пожаре в московской высотке пострадали девять человек

В результате пожара, произошедшего в ночь на субботу, 6 мая, в высотном доме на юго-западе Москвы, пострадали девять человек, в том числе трое детей. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

В свою очередь, в пресс-службе столичного управления МЧС России сообщили, что врачи осматривают почти 80 человек. «По уточненной информации, эвакуировано 77 человек, из них 17 детей. Все переданы для осмотра скорой, к сожалению, есть пострадавшие», — сказал собеседник.

Возгорание произошло в одной из высоток жилищного комплекса «Дирижабль» на Профсоюзной улице, 64, корпус 2. На минус первом этаже 40-этажного дома загорелись кабели, по которым огонь распространился.

Дом был сразу обесточен. Пожарно-спасательные подразделения одновременно с тушением пожара приступили к спасению и эвакуации людей. Из здания эвакуировали 70 человек. В 01:18 пожар был потушен.