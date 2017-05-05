Российская туристка погибла в Турции

В Турции при прыжке с парашютом погибла россиянка Анастасия Захарова . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского консула в Анталии Алексея Шиванова.

«Она потеряла управление парашютом и упала с большой высоты», - заявил Шиванов.

В настоящее время генеральное консульство России выясняет детали трагедии. Шиванов добавил, что сотрудники ведомства могут посодействовать отправке тела в Россию и выдать родственникам заключение о смерти.

Инцидент произошел вблизи горы Бабадаг в курортном городе Фетхие на юго-западе страны. По данным СМИ, 26-летняя девушка упала в море с 40-метровой высоты. Врачи госпитализировали пострадавшую, однако не смогли ее спасти. Правоохранительные органы города проводят расследование.

Турция неоднократно признавалась самой опасной для путешественников страной. 9 апреля рядом с турецким городом Невшехир разбился воздушный шар с туристами. В результате крушения погиб один гражданин Франции, не менее 20 получили ранения.

10 марта в Стамбуле разбился вертолет, на борту которого находились семь человек. Все они погибли. Среди жертв трагедии – четверо россиян.