Чемпиона Европы по дзюдо избили в Москве из зависти

Чемпиона Европы по дзюдо, бойца ММА Адама Яндиева по прозвищу Борода избили возле элитного столичного ресторана. По словам пострадавшего, поводом для нападения стала зависть, сообщает Life.

Инцидент произошел 30 апреля у ресторана «Шеф» на Кутузовском проспекте. Яндиев ужинал с семьей, когда администратор позвал его на улицу с просьбой перепарковать машину. Когда он вышел из заведения, его окружили несколько человек во главе с Исой Белхороевым, сыном председателем комитета Народного Собрания Ингушетии по здравоохранению.

По словам Яндиева, сын ингушского парламентария полгода назад публично обвинил спортсмена в нарушении традиций из-за слишком открытой демонстрации отношений с женой в социальных сетях.

«Instagram — это просто повод. Зависть к успеху. Вот и все», — подчеркнул Яндиев.

Перед нападением злоумышленников Яндиев успел взять из машины свой нож, что позволило ему отбиться, но догнать Белхороева ему не удалось. По словам спортсмена, он уже возвращался в ресторан, когда услышал, что за ним кто-то бежит. Обернувшись, он получил удар ногой в лицо.

В результате конфликта пострадал и двоюрдный брат Бороды Илез. Через два дня после нападения у ресторана он осудил действия Белхороева и его друзей и предложил его родственникам в Назрани обсудить этот инцидент. Встреча закончилась стрельбой, Илез был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Адам Яндиев отметил, что он не собирается писать заявление в полицию. В настоящее время наиболее уважаемые представители конфликтующих семей снова пытаются уладить все вопросы и заключить перемирие, уточнил он.