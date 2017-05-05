Кудрин предложил Путину сократить число пенсионеров в России

Центр стратегических разработок (ЦСР), которым руководит экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин , подготовил для президента Владимира Путина стратегию-2035. Документ подразумевает создание в стране устойчивой пенсионной системы для обеспечения приемлемого стандарта жизни для пенсионеров.

В ЦСР выяснили, что за 2014-2016 годы средняя пенсия в ее реальном выражении сократилась на семь процентов, составив полтора прожиточного минимума пенсионера и 34 процента от средней зарплаты, пишут «Ведомости»

В организации считают, что создать устойчивую пенсионную систему необходимо за счет повышения пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин с шагом раз в шесть месяцев начиная с 2019 года.

В результате численность пенсионеров сократится на девять процентов до 38,52 млн человек.

Также в ЦСР призвали ужесточить условия получения пенсия. Трудовой стаж для начисления пенсии предложили повысить с 15 до 20 лет, а минимальное число баллов — до 30, а после 2025 года - до 52.

Назначения досрочных пенсий учителям и врачам также предлагают ужесточить — им нужно будет отработать в профессии не менее 35 лет.