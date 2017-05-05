МЧС перевели в режим повышенной готовности на период майских праздников

"Приказом главы ведомства Владимира Пучкова с 09:00 мск 5 мая до 09:00 мск 10 мая органы управления, силы и средства МЧС России переведены в режим повышенной готовности в связи с празднованием Дня Победы", — сообщили в пресс-службе МЧС.

В МЧС отметили, что основное внимание в эти дни будет уделяться обеспечению пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что холодная погода с мокрым снегом ожидает москвичей в День Победы.