В Крыму нашли схрон немецких боеприпасов и тротила времен ВОВ

В Севастополе обнаружили тайник с немецкими боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«В схроне росгвардейцы идентифицировали опасные находки: 12 осколочных противопехотных ручных гранат класса М-24, 30 минометных мин калибра 81 мм, более 150 мин 50-миллиметрового калибра и около 3 кг тротила. Все предметы производства немецкой военной промышленности», - заявили в ведомстве.