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В Крыму нашли схрон немецких боеприпасов и тротила времен ВОВ
В Севастополе обнаружили тайник с немецкими боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
«В схроне росгвардейцы идентифицировали опасные находки: 12 осколочных противопехотных ручных гранат класса М-24, 30 минометных мин калибра 81 мм, более 150 мин 50-миллиметрового калибра и около 3 кг тротила. Все предметы производства немецкой военной промышленности», - заявили в ведомстве.
Находка была сделана сотрудниками ФСБ по Черноморскому флоту в лесополосе в районе Микензиевых гор. Эксперты, оценивавшие состояние боеприпасов, заявили, что все снаряды пригодны для использования. Саперы уничтожили схрон.
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