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По делу Януковича дадут показания более 100 свидетелей
По делу о госизмене экс-президента Украины дадут свидетельские показания более 100 человек, включая бывшего премьера Арсения Яценюка, главу МВД Арсена Авакова и экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.
Он сообщил, что давать показания будут должностные лица, которые занимали посты раньше или занимают по сей день, в том числе военные, проходившие службу в Крыму, передает ТАСС.
«Будет и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев», — заявил Кравченко в украинском телеэфире.
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