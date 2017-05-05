Генпрокуратура обратилась в СКР после проверки покупки самолетов «Почтой России»

«Эти материалы действительно были направлены органами прокуратуры в следственные органы», — сообщил агентству официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной

В пресс-службе «Почты России» сообщили, что закупка двух магистральных самолетов проведена в полном соответствии с требованиями законодательства о закупках, в том числе согласована с Минкомсвязи

О проведении Генпрокуратурой проверку по факту закупки самолетов сообщалось в январе.

«Почта России» в декабре 2016 года запустила перевозки на собственных самолетах Ту-204, которые назвали в честь Петра I и Екатерины II. В настоящее время выполняются рейсы по России, затем воздушные суда будут летать также в страны Восточной Азии.