Дочь Захаровой госпитализирована после нападения собаки

Дочь официального представителя российского МИДа Марии Захаровой попала в больницу после укуса бродячей собаки. Пес напал на девочку на Приморском бульваре в Севастополе.

После инцидента ребенка срочно доставили в городскую больницу №5. Однако в медучреждении не оказалось нужных препаратов. Из другой больницы оперативно доставить их тоже не смогли, поскольку в служебной машине закончился бензин.

Вместе с тем, руководство медучреждения утверждает, что и вакцина, и бензин для машины у них есть. При этом к лечению дочери дипломата до сих пор врачи не приступили. Главврач горбольницы Марина Зимина объяснила это тем, что Мария Захарова, якобы, еще не приняла решение, где именно лечить своего ребенка, сообщает Sevastopol.su.

В свою очередь официальный представитель МИД, появившись перед журналистами в Севастополе на запланированной пресс-конференции, извинилась за двухчасовое опоздание. Захарова сослалась на форс-мажорные обстоятельства.

Отметим, дочь Марии Захаровой и ее мужа Андрея Макарова зовут Марианна (Марьяна). Она родилась в августе 2010 года.

Напомним, ранее запад признал официального представителя МИД России секс-символом из-за выложенного в Сеть Захаровой фото в коротких шортах. По мнению британского таблоида, Захарова произвела настоящий фурор своим внешним видом. Стоит подчеркнуть, что официальный представитель российского МИДа уже не первый раз дает повод для обсуждения своего внешнего вида.