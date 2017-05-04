СМИ опубликовали видео взрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе

Украинские СМИ выложили видео, на котором предположительно запечатлен момент взрыва автомобиля с наблюдателями ОБСЕ в Луганской области. Эти кадры опубликовало Радио Свобода . Их подлинность сейчас устанавливается.

Напомним, машина наблюдателей миссии подорвалась на мине в ЛНР. Инцидент произошел у села Пришиб. В результате взрыва погиб один сотрудник ОБСЕ - гражданин США. Еще несколько его коллег пострадали.