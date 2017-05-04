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Агентство «Москва»

Человек в костюме Винни-Пуха у храма Христа Спасителя украл деньги у фотографировавшейся с ним туристки

Винни Пух обокрал туристку у храма Христа Спасителя
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Столичная полиция проверяет информацию о краже денег у жительницы Ульяновской области, фотографировавшейся в центре города с актерами, переодетыми в сказочных персонажей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, полиции поступили данные о краже денежных средств на Пречистенской набережной напротив храма Христа Спасителя. Оперативники опросили заявительницу, проживающую в Ульяновской области, которая сообщила, что приехала в столицу на экскурсии. «По словам женщины, на набережной она фотографировалась с людьми, переодетыми в сказочных персонажей. Одному из них, Винни-Пуху, она передала купюру в 5 тыс. руб., чтобы заплатить за снимок. Человек взял деньги и, пообещав разменять их и вернуть сдачу, скрылся в неизвестном направлении, так и не вернувшись», - сказал источник.
Он добавил, что полиция проверяет факт хищения денежных средств.
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