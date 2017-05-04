Человек в костюме Винни-Пуха у храма Христа Спасителя украл деньги у фотографировавшейся с ним туристки

Столичная полиция проверяет информацию о краже денег у жительницы Ульяновской области, фотографировавшейся в центре города с актерами, переодетыми в сказочных персонажей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, полиции поступили данные о краже денежных средств на Пречистенской набережной напротив храма Христа Спасителя . Оперативники опросили заявительницу, проживающую в Ульяновской области, которая сообщила, что приехала в столицу на экскурсии. «По словам женщины, на набережной она фотографировалась с людьми, переодетыми в сказочных персонажей. Одному из них, Винни-Пуху, она передала купюру в 5 тыс. руб., чтобы заплатить за снимок. Человек взял деньги и, пообещав разменять их и вернуть сдачу, скрылся в неизвестном направлении, так и не вернувшись», - сказал источник.

Он добавил, что полиция проверяет факт хищения денежных средств.