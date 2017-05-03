В среду, 3 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров получил травму ноги. По его словам, это произошло во время игры в футбол с командой СОБР «Трек». Об этом он рассказал в своем Instagram

На опубликованном снимке видно, что у Кадырова повреждена правая нога.

В подписи к фотографии он рассказал, что это уже не первая встреча с командой специального отряда быстрого реагирования на футбольном поле. Однако ранее «Трек» часто проигрывал. В этот раз, по словам Кадырова, противник выбрал новую тактику. «Неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов , в гипсе!» - написал Кадыров.

В декабре прошлого года Кадыров сообщил, что перенес операцию для устранения последствий травм, которые он получил на ринге. «Для меня нет ничего труднее, чем оказаться в больнице в качестве пациента. Но каждый человек обязан следить за здоровьем, искать пути исцеления», — написал он. Глава республики также отметил, что не последовал советам обратиться за помощью к зарубежным специалистам, а лечился у чеченских врачей.