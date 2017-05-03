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Кадыров получил травму

Кадыров получил травму
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В среду, 3 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров получил травму ноги. По его словам, это произошло во время игры в футбол с командой СОБР «Трек». Об этом он рассказал в своем Instagram.
На опубликованном снимке видно, что у Кадырова повреждена правая нога.
В подписи к фотографии он рассказал, что это уже не первая встреча с командой специального отряда быстрого реагирования на футбольном поле. Однако ранее «Трек» часто проигрывал. В этот раз, по словам Кадырова, противник выбрал новую тактику. «Неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!» - написал Кадыров.

Дорогие друзья! В среду вечером играть с нами в футбол вызвалась команда СОБР "Терек". Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику - неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе!!! Чётко понял, что на поле нужно от них держаться подальше))). Одно спасение - современные медицинские принадлежности для фиксации травмированных конечностей! Я помню, в детстве от гипса приходилось сильно страдать, казалось, что под ним даже живность завелась))). Ну а забили семь голов. Два из них в наши ворота. Играйте в футбол! Всегда будете в выигрыше! Если сумеете покинуть поле без гипса! #Кадыров #Россия #Чечня #Футбол🚑

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

В декабре прошлого года Кадыров сообщил, что перенес операцию для устранения последствий травм, которые он получил на ринге. «Для меня нет ничего труднее, чем оказаться в больнице в качестве пациента. Но каждый человек обязан следить за здоровьем, искать пути исцеления», — написал он. Глава республики также отметил, что не последовал советам обратиться за помощью к зарубежным специалистам, а лечился у чеченских врачей.
Происшествия
Рамзан Кадыров Андрей Миронов
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