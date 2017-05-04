Благовещенск засыпало песком из пустыни Гоби

В четверг сильный ветер принес в Благовещенск песок из пустыни Гоби. В амурской столице видимость значительно ухудшилась. Причиной стал циклон, действующий сейчас в регионе.

Жители Благовещенска заметили, что из-за песка, который принесло в областную столицу из-за границы, практически не стало видно соседний Хэйхэ. Циклон открыл свободный доступ воздушным потокам с юго-запада, где и расположены пустыни, в том числе и Гоби. Сообщается, что подобное явление отмечается в Приамурье практически ежегодно в последней декаде апреля.

Как передает ИА «Амур.инфо», 6 мая в Амурской области ожидаются сильные дожди, которые могут очистить воздух от песка.