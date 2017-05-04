Главные события у вас в почте
Видео с танцами в калужском храме проверит прокуратура
Прокуратура проверит видеозапись исполнения акробатических трюков в храме Рождества Пресвятой Богородицы, расположенном в Перемышльском районе Калужской области. Об этом сообщает ТАСС. «Прокуратура района изучит ролик, снятый в храме и опубликованный в соцсетях, и даст обоснованность действиям лиц, запечатленных на видео», - заявили агентству в ведомстве. В прокуратуре отметили, что в этот день в храме проходил Пасхальный праздник.
Ролик, о котором идет речь, 25 апреля опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Василий Бурандасов. На видео гимнасты выполняют трюки, а молодой человек учит детей танцам.
На сайте храма Рождества Пресвятой Богородицы сообщается, что выступление акробатов планировалось провести во дворе храма, но погода оказалась слишком холодной, и мероприятие было решено перенести в трапезную часть храма. На концерте выступили воспитанники Цирковой студии при спортивном клубе «Олимп» города Калуги, а также члены кружка современного танца.
Видео на своей странице в Facebook прокомментировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. «Храм - место для молитвы. Внебогослужебное использование храмового пространства, конечно, возможно - для бесед, например, на евангельские темы. ... Но любую, скажем так, творческую активность на приходе, которая сама по себе может вполне даже приветствоваться, лучше проявлять вне пространства, где совершается литургия», - отметил он.
Оставить комментарий