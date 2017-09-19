Альфа-банк подтвердил взлом банкомата на юго-востоке Москвы

Альфа-банк подтвердил взлом банкомата в одном из отделений Московского региона.



"Сегодня ночью был взломан путем взрыва банкомат банка в отделении в зоне 24/7 (круглосуточного обслуживания — прим. ред.). Пострадавших нет. Сумма ущерба уточняется", — сообщили ТАСС в пресс-службе банка.



В столичном ГУ МВД РФ ранее ТАСС сообщили, что неизвестные на юго-востоке Москвы повредили банкомат и похитили из него деньги. Около 03:30 мск в доме 2 по Лермонтовскому проспекту неизвестные, зайдя в помещение, повредили банкомат и похитили из него денежные средства, сказали в ведомстве, не уточнив сумму похищенного.



Сейчас проводится комплекс оперативных мероприятий, устанавливаются личности грабителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Банк оказывает содействие правоохранительным органам, добавил представитель кредитной организации.