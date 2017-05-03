Полиция назвала причину нападения на рэпера Хаски

Причиной избиения рэп-музыканта Дмитрия Кузнецова , известного под псевдонимом Хаски, стал бытовой конфликт. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Первого мая в городе Балашиха в районе Ольгино произошел бытовой конфликт между двумя группами мужчин, который перерос в драку, в результате чего двое ее участников обратились за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося по итогам которого будет либо возбуждено уголовное дело, либо будет вынесен отказ в его возбуждении.

Ранее телеканал РЕН сообщил, что 1 мая в промзоне района Ольгино в Балашихе неизвестные напали на Хаски и еще одного рэп-исполнителя по прозвищу Рич.

Это произошло в тот момент, когда артисты снимали музыкальный клип. В ходе нападения на музыкантов было применено огнестрельное оружие. В результате Хаски и Рич были госпитализированы.