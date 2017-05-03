Под Петербургом встали поезда из Москвы

РЖД. В среду, 3 мая, под Санкт-Петербургом из-за технической неисправности задерживаются электрички, а также поезда дальнего следования. Об этом сообщается на официальном сайте

«В связи с технической неисправностью контактной сети на перегоне Любань – Торфяное Октябрьской железной дороги задерживается ряд поездов пригородного и дальнего сообщения. В частности, задержка поездов № 26 и №6 сообщением Москва – Санкт-Петербург составит более двух часов», - отмечает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Представители РЖД также принесли всем пассажирам свои извинения за неудобства, связанные с ЧП.

На данный момент на месте происшествия над устранением неисправности контактной сети работают специалисты Октябрьской железной дороги.