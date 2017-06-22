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Опубликованы кадры с места гибели рабочих в канализационном люке в Москве
Пятеро рабочих погибли и один серьезно пострадал в канализационном колодце на западе Москвы. По предварительным данным, причиной несчастного случая могла стать вспышка метана.
Инцидент произошел днем в четверг, 22 июня возле дома 5к1 на улице Боженко. Как сообщили в СКР по столице, задымление колодца произошло во время проведения профилактических работ. В настоящее время на месте работают следователи. Они осматривают место происшествия и опрашивают возможных очевидцев.
В пресс-службе ведомства отметили, что по факту инцидента проводится проверка, по итогам которой будет принято необходимое процессуальное решение. В то же время в МЧС заявили, что причиной выброса газа стало нарушение рабочими техники безопасности.