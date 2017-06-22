Опубликованы кадры с места гибели рабочих в канализационном люке в Москве

Пятеро рабочих погибли и один серьезно пострадал в канализационном колодце на западе Москвы. По предварительным данным, причиной несчастного случая могла стать вспышка метана.

Инцидент произошел днем в четверг, 22 июня возле дома 5к1 на улице Боженко. Как сообщили в СКР по столице, задымление колодца произошло во время проведения профилактических работ. В настоящее время на месте работают следователи. Они осматривают место происшествия и опрашивают возможных очевидцев.