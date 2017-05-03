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В Братске похоронен погибший в Сирии контрактник
Фото: Одноклассники
В Сирии погиб военнослужащий из Братска Богдан Деревицкий, сообщает пресс-служба администрации города.
Деревицкий служил в российской армии по контракту, ему было 24 года. Подробности его смерти не сообщаются, но тело уже доставлено на родину, и в среду, 3 мая, он похоронен с воинскими почестями на Правобережном кладбище города.
На гражданской панихиде, кроме родных и близких, присутствовали официальные лица: мэр Братска Сергей Серебренников, и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Сергей Долотин.
Как сообщается, покойный был женат и имел ребенка.
Деревицкий окончил школу №19 и профессиональное училище №27. В 2012-м его призвали в вооруженные силы, после срочной службы он остался служить по контракту.
В этот же день, 3 мая 2017 года, в Екатеринбурге похоронили российского военного советника, подполковника Алексея Бучельникова, убитого в Сирии снайпером.
По данным Минобороны, в Сирии за все время конфликта погибли 32 российских военнослужащих.
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