Начальника районного отдела МВД Москвы уволят за вождение в нетрезвом состоянии

Сотрудники столичной ГИБДД задержали в Москве начальника отдела МВД России по району Свиблово, который в момент управления транспортным средством находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУВД по Москве, по факту правонарушения проводится проверка.

«После проведённой служебной проверки данный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители ждут результатов второго медицинского освидетельствования. Первая проверка, проведённая на месте задержания автомобиля, подтвердила факт употребления алкоголя сотрудником МВД.

На основании повторной экспертизы сотрудники ГИБДД примут решение о составлении административного протокола по статье «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».

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