Главные события у вас в почте
Начальника районного отдела МВД Москвы уволят за вождение в нетрезвом состоянии
Сотрудники столичной ГИБДД задержали в Москве начальника отдела МВД России по району Свиблово, который в момент управления транспортным средством находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУВД по Москве, по факту правонарушения проводится проверка.
«После проведённой служебной проверки данный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время правоохранители ждут результатов второго медицинского освидетельствования. Первая проверка, проведённая на месте задержания автомобиля, подтвердила факт употребления алкоголя сотрудником МВД.
На основании повторной экспертизы сотрудники ГИБДД примут решение о составлении административного протокола по статье «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».
Ранее «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае пьяный водитель сбил троих подростков.
URA.RU передавало, что в Пермском крае пьяный водитель сбил двоих детей.
Оставить комментарий