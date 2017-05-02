На территории учебного заведения, расположенного на проспекте Леся Курбаса в Киеве, произошел взрыв. Об этом сообщает 112.ua

О каком именно заведении идет речь, телеканал не уточняет. По данным 112.ua, о происшествии полицейским сообщил прохожий. На место взрыва выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, сотрудники патрульной полиции и Святошинского управления полиции.

Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли остатки неустановленного предмета. Их направили на экспертизу. Осколками повреждена стена здания. Информации о пострадавших нет.

По факту случившегося правоохранители начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 (хулиганство) УК Украины.

На прошлой неделе в Киеве на территории детского сада взорвался неизвестный предмет. Утром 26 апреля в Деснянское управление полиции позвонил охранник детского сада и сообщил о происшествии. Правоохранители выяснили, что местная жительница вела в детский сад шестилетнего сына. По дороге ребенок подобрал с земли шарик. Когда мальчик бросил его на землю, прогремел взрыв. Похожий инцидент произошел 6 апреля возле школы в Ростове-на-Дону. Тогда в результате взрыва пострадал дворник, ему оторвало руку. Мужчина нашел на дороге пакет, в котором лежало самодельное взрывное устройство, замаскированное под электрический фонарик. Когда дворник попытался включить фонарик, оно сработало. Предполагаемым преступником оказался 46-летний ранее судимый местный житель. Сообщалось, что бомбу он заложил из-за ревности.