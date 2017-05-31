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В Москве у девушки остановилось сердце во время пластической операции

У пациентки остановилось сердце во время пластической операции
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В Москве в частной клинике пластической хирургии у 29-летней девушки остановилось сердце во время проведения маммопластики, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.
Операция проходила 17 апреля, пациентка после остановки сердца была доставлена в реанимационное отделение больницы. В данный момент она до сих пор пребывает в бессознательном состоянии.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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