Командир экипажа рассказал о подробностях ЧП на рейсе Москва-Бангкок

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Бангкок, находился в зоне турбулентности 15 секунд, через 30 секунд экипаж смог вернуть самолет на нужную траекторию, рассказал командир экипажа Александр Рузов.

По данным "Аэрофлота", в понедельник Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту столицы Таиланда попал в зону кратковременной сильной турбулентности. Причиной инцидента стала "турбулентность ясного неба", у экипажа не было возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на места, сообщила ранее авиакомпания.

"Вся эта перегрузка длилась секунд 15, и через 30 секунд благодаря грамотным действиям и бригады, и экипажа самолет вернули на нужную траекторию. И все это прекратилось. Но, к сожалению, пассажиры, которые были не пристегнуты ремнями безопасности получили травмы", — сказал Рузов телеканалу "НТВ".